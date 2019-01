SPÖ-Gewerkschafter lobt Reform der Sozialhilfe

Ungewohnte Schützenhilfe für die türkis-blaue Regierung in Sachen Mindestsicherung neu: Josef Hübner, SPÖ-Gewerkschafter im Verkehrsressort, schreibt in einem offenen Brief an die Regierung, dass er die Pläne zur Kürzung der Mindestsicherung unterstütze, die Kritiker nennt er „Gutmenschen-Organisationen“. Auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) lobt er. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) richtet Hübner aus: „Machen Sie weiter so.“