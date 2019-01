Vater von Schweiz-Talent knöpft sich Hirscher vor

Was war passiert? Hirscher holte in Adelboden das Double, gewann am Samstag den Riesentorlauf und am Sonntag den Slalom. Im Schweizer Sender SRF wurde der Ski-Dominator auf Odermatt angesprochen. Dieser gilt als die wohl größte Ski-Hoffnung der Schweiz. Immerhin holte er bei der Junioren-WM vor einem Jahr unglaubliche fünf Goldmedaillen.