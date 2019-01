Atletico siegt mit Mühe, Sevilla verliert an Boden

Der FC Sevilla hat in Spaniens Fußball-Liga Boden auf Atletico Madrid verloren. Der neue Club von Maximilian Wöber unterlag am Sonntag bei Athletic Bilbao 0:2. Da dem Tabellenzweiten Atletico ein mühevolles Heim-1:0 gegen Levante gelang, wuchs Sevillas Rückstand auf die Madrilenen auf fünf Punkte. Atleticos Tor schoss Antoine Griezmann (57.) per Elfer. Der Franzose traf im fünften Match in Folge. Aber sehen und hören Sie selbst oben im Video.