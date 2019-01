In Melbourne fand Thiem wieder das Selbstvertrauen

„Heimweh“ nach Schnee

Getüftelt wurde an Dominics Schläger-Bespannung. In Australien wird er mit voller Kunstsaite beginnen. „Ich gehe mittlerweile mit viel Sicherheit und Selbstvertrauen in einen Grand Slam. Auch das Best-of-Five-Format taugt mir einfach“, steigt bei Thiem die Vorfreude. Nur in die Heimat blickt er mit gemischten Gefühlen. „Ich bin traurig, dass ich gerade nicht in Österreich bin, denn Kälte und Schnee mag ich wirklich gerne. Wenn ich zu Hause bin, schneit es fast nie.“