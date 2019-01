Bus rammt Wartehäuschen: Drei Tote, 23 Verletzte

Ein Doppeldeckerbus hat in Kanadas Hauptstadt Ottawa ein Haltestellen-Wartehäuschen gerammt, wodurch mindestens drei Menschen starben. Weitere 23 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei und Ottawas Bürgermeister Jim Watson am Freitagabend Ortszeit mitteilten. Eines der Todesopfer sei an der Haltestelle gestanden, die beiden anderen saßen im Bus.