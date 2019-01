Ajax-Legionär Wöber vor Wechsel zum FC Sevilla

Der U21-Teamspieler und dreifache A-Internationale sei laut einem Bericht der spanischen „Marca“ in der Defensive der Wunschkandidat von Trainer Joaquin Caparros. Wöber wechselte im August 2017 von Rapid Wien nach Amsterdam. Rapid erhielt damals rund 7,5 Millionen Euro Ablöse für das Talent. Für Ajax bestritt Wöber in dieser Saison 16 Partien, vier davon in der Champions League, wo der Traditionsklub im Achtelfinale steht.