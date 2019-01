Experten: Rekord-Entlastung so nicht finanzierbar

Spannung vor Regierungsklausur

Das Volumen ihrer Steuerreform will die Koalition bei ihrer Klausur am Donnerstag und Freitag bekannt geben. Die zuletzt genannten fünf Milliarden Euro würden 2020 in etwa 1,2 Prozent des BIP entsprechen - das wäre die Größenordnung der Steuerreform 2009/10. Größere Summen bewegten laut Wifo die Reformen 2004/05 und 2015/16 (jeweils 1,5 Prozent des BIP).