Ribery „geht‘s gut“ - Watschn für Bayern-Bosse

„Man kann nur lachen“

Die „Bild“ kann „über solche Geldstrafen nur lachen“. Dass Ribery eine Suspendierung erspart blieb, erklärt die „Bild“ (wie auch andere Medien es tun) mit dem zu großen sportlichen Risiko. Vier Tore in den letzten vier Spielen vor der Winterpause sprechen eine deutliche Sprache. Fast so deutlich wie jene, die Ribery wählte, als er Kritiker via Twitter aufs Derbste beschimpfte.