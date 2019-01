Oberösterreich ändert Richtlinien in der Pflege

Sofort-Maßnahme wird auf Schiene gebracht

Deshalb müssen Sofort-Maßnahmen her. Eine davon wird am Donnerstag im Unterausschuss Pflege auf Schiene gebracht. Und zwar sollen Pflegeassistenten mit einer einjährigen Ausbildung auch im mobilen Bereich eingesetzt werden dürfen. Dafür bedarf es einer Änderung der „Richtlinie zur Förderung professioneller sozialer Dienste in OÖ“, die aus 2006 stammt. Noch ist – nur in Oberösterreich – der Einsatz von Pflegeassistenten in der Hauskrankenpflege oder bei der Unterstützung Hilfsbedürftiger in den eigenen vier Wänden nicht erlaubt.