Paulien van Deutekom stirbt mit 37 Jahren an Krebs

Zahlreiche Erfolge

Den größten Triumph ihre Karriere feierte die in Den Haag geborene Sportlerin bei der Mehrkampf-WM 2008 in Berlin, bei der van Deutekom Gold holte. Bei der Einzelstrecken-WM desselben Jahres gewann van Deutekom in Nagano Gold mit den Niederlanden in der Teamverfolgung. 2012 beendete sie ihre Karriere.