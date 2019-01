Hirscher: „Mehr Quality Time, weniger Unnötiges!“

„Ich habe mir vorgenommen, meine Zeit noch besser einzuteilen. Also Dinge, die meine Energie fressen, zu reduzieren und dafür mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir guttun und am Herzen liegen“, verriet Hirscher in seinem Red-Bull-Blog. „Sportlich legen wir 2019 an wie gehabt: Step by Step. Immer versuchen, im nächsten Rennen gut Skizufahren. Wenn man das Ganze sieht wird es unübersichtlich. Das schafft unnötigen Stress. Abgesehen davon gilt: Mehr Quality Time und weniger Unnötiges“, gab Hirscher das potentielle Erfolgsrezept bekannt.