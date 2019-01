„Weiß nicht, was mich bei Prozess erwarten würde“

Auch Opfer angezeigt

Sie selbst möchte vorerst auf jeden Fall anonym bleiben: „Ich weiß nicht, was mich bei einem Prozess erwarten würde“, lässt die talentierte Wintersport-Athletin der „Krone“ ausrichten. Sie reiste bereits am 2. Jänner in ihre Heimat zurück - mit einer Anzeige wegen Körperverletzung im Gepäck, es droht möglicherweise ein Strafverfahren. Ein Umstand, der für Kopfschütteln sorgt.