Salzburg-Keeper Michalek für MVP-Wahl nominiert

Neben Michalek sind noch Chay Genoway und Ryan Lasch von Frölunda, Milan Gulas vom HC Pilsen und Trevor Parkes von Red Bull München nominiert. Salzburg trifft im Halbfinale der CHL auf die Münchner. Das Hinspiel findet für den EBEL-Vertreter am kommenden Dienstag zunächst auswärts statt, das Rückspiel steigt am 16. Jänner in der Eisarena Salzburg. Im zweiten Halbfinale trifft Frölunda auf Pilsen.