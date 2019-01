So will Kraft die Schanze in Garmisch „zähmen“

Extra Trainingstage

Der Pfeifdirnix hat daraus seine Lehren gezogen. Ex-Coach Heinz Kuttin ordnete extra Trainingstage in Garmisch an, um die Problemschanze in den Griff zu bekommen. Jetzt machte Stefan in der Vorbereitung einen großen Bogen um den bayrischen Bakken. „Ich gehe ohne große Erwartungen an die Sache ran. Ich konzentriere mich auf meine Sachen, die ich zu tun habe“, will der Salzburger nach Platz drei in Oberstdorf seine Angriffslust zügeln.