Neuer Trainings-Jet aus Tschechien hob erstmals ab

Der Testflug am Firmengelände markiert einen wichtigen Meilenstein im Zertifizierungsprozess, den der Flugzeughersteller 2019 abgeschlossen haben will. „Dieser Erstserienflug stellt einen wichtigen Meilenstein dar und sendet eine wichtige Botschaft an unsere Kunden: Wir können unsere Verpflichtungen vollständig erfüllen und werden bereit sein, die ersten Flugzeuge im ersten Quartal 2020 auszuliefern“, sagt AERO-Vodochody-Chef Giuseppe Giordo.