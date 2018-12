Mann wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden

Fast kein Tag vergeht in Kärnten, wo nicht Drogendealer geschnappt werden oder Indoor-Plantagen sicher gestellt werden müssen. Besonders tragisch ist aber, dass erneut ein Mann tot in seiner Wohnung in Klagenfurt gefunden wurde. Es wird befürchtet, dass der 26-Jährige an einem Drogenmix gestorben sein könnte. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Bestätigt sich der Verdacht, wäre heuer bereits der 23. Drogentote zu beklagen.