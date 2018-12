Gisins Horror-Sturz: „Es sieht viel besser aus“

Dem am Samstag in Gröden schwer gestürzten Ski-Rennläufer Marc Gisin geht es laut Auskunft seiner Schwester immer besser. „Er ist sehr stabil. Wir denken auch, es geht ihm besser“, sagte Michelle Gisin am Dienstag nach der Damen-Abfahrt an derselben Stelle. „Es sieht alles viel besser aus, als wir im ersten Moment haben denken müssen“, ergänzte die Schweizerin.