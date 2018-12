Gishamer ersetzt Drachta als FIFA-Schiedsrichter

Schiedsrichter Sebastian Gishamer, der seit 2016 in der Bundesliga pfeift, ersetzt ab Jänner den ausscheidenden Oliver Drachta (41 Jahre) als FIFA-Referee. Der 30-jährige Bauingenieur aus Salzburg ist damit der jüngste der sieben aktiven FIFA-Schiedsrichter in Österreich, wie der ÖFB am Dienstag mitteilte.