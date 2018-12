Irre PK! 96-Coach geht auf eigenen Spieler los

Breitenreiter unterstrich am Dienstag auch noch einmal seine Ankündigung, den Spielern des Tabellenletzten den Weihnachtsurlaub zu streichen, falls sie aus den beiden Spielen beim SC Freiburg und gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag nicht mindestens drei Punkte holen sollten. „Wenn meine Versetzung in der Schule gefährdet ist, dann mache ich auch nicht vier Jahre, vier Wochen oder vier Tage Urlaub, sondern dann übe ich“, meinte der Trainer. „Wir haben uns in den letzten 14 Tagen in gleich zwei Spielen wehrlos ergeben. Das ist eine Ausnahmesituation. Und die erfordert besondere Maßnahmen. Wir haben deshalb beschlossen, es etwas rauer angehen zu lassen.“