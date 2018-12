Leipzigs Rangnick stellt seinen Stürmer zur Rede

Werner wehrt sich

Der Stürmer der Leipziger wehrt sich gegen die Vorwürfe und betont, seinen Trainer nicht kritisiert zu haben. So erklärt er seine wütenden Aussagen: „Ich war in dem Moment sauer, ich habe natürlich vor mich hingebruddelt (Anm.: leise schimpfen), aber über andere Themen. Vielleicht wurde das ein oder andere Wort falsch aufgegriffen, das ich so nicht gesagt habe.“