„Steinzeit-Alarm“ bei Polizei wegen Computer-Panne

Probleme „anwenderbedingt“

Auf Beschwerden seitens der Beamten reagierte man beim Innenministerium nicht gerade freundlich, in einem Rundmail an alle hieß es, „dass 80 Prozent der Probleme anwenderbedingt sind“. „Man hat uns deutlich gemacht, dass wir zu dumm dafür sind“, waren die Beamten verärgert. Am Donnerstag gegen 11 Uhr passierte der Supergau: In Oberösterreich und auch in NÖ fiel das System total aus und war auch zur Redaktionsschluss am Freitag noch außer Dienst. Die Beamten fuhren ein Notprogramm, um zumindest Anzeigen aufnehmen zu können. Viele Polizisten, die für normal Schreibtischarbeit in den Inspektionen erledigen, nahmen Zeitausgleich, weil sie ohnehin zur Untätigkeit verdammt waren.