Ivona Dadic und Co. sind die Nummer eins der Welt

Dies steht nach Auswertung der Weltjahresbestenliste der IAAF fest. Ausschlaggebend für dieses Ranking ist der Durchschnittswert der drei Jahresbestleistungen der jeweils besten Siebenkämpferinnen. In die Wertung kamen für Österreich Ivona Dadic (Österreichischer Rekord von 6552 Punkten), die heuer neben Silber bei der Hallen-WM in Birmingham großartige Vierte bei der EM in Berlin geworden ist, Verena Preiner (6337) und Junioren-Vizeweltmeisterin Sarah Lagger (Unter 20-Rekord mit 6225 Punkten). Dieses Trio kam damit, wie der ÖLV auf seiner Homepage veröffentlichte, insgesamt auf 19114 Punkte, was einen Durchschnitt von großartigen 6371 Punkten ergibt.