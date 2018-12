Karl und Kislinger bei Weltcupstart auf Podest

Österreichs Snowboard-Raceboarder haben am Donnerstag beim Parallel-Weltcup-Auftakt in Carezza in Italien zwei Podestplätze geholt. Benjamin Karl musste sich erst im großen Finale dem Slowenen Tim Mastnak um 0,73 Sekunden geschlagen geben und startete als Zweiter in die WM-Saison Im ÖSV-Duell um Platz drei behielt Sebastian Kislinger gegen Andreas Prommegger um 13/100 die Oberhand.