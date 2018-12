Stelzer: „Haben ein Problem mit jungen Afghanen“

Mahr ortet in Oberösterreich einen „alarmierenden Anstieg von Migrantengewalt“, der nicht mehr hingenommen werden könne. „Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist bereits fünf nach zwölf“, attestierte er in einer Presseaussendung. Man habe ein Problem mit jungen Afghanen. „Wir alle können uns das Leid, welches der betroffenen Familie in Steyr widerfährt, nicht vorstellen“, so sein Parteikollege Landesrat Elmar Podgorschek, der sich fragt, „welche Konsequenzen gezogen werden müssen, damit solche Taten endlich wieder ein Ende nehmen“.