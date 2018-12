Schock! Conny Hütter fällt fünf Wochen lang aus

„Ich habe die Diagnose mittlerweile verdaut und blicke wieder positiv nach vorne“, meinte die Zweite der zweiten Abfahrt in Lake Louise hinter Nicole Schmidhofer. Sie wird die Therapie daheim absolvieren. Ein Antreten bei den Weltmeisterschaften im Februar in Aare ist mit der Fehldauer von fünf Wochen möglich, allerdings wird Hütter davor bei den Speed-Rennen in Gröden (18./19.12.) fix fehlen, auch für St. Anton (12./13.1.) wird es wohl nicht reichen. Danach folgen vor den Weltmeisterschaften auf Speed-Seite noch Cortina d‘Ampezzo (19./20.) und Garmisch-Partenkirchen (26./27.1.).