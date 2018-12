Rapid: Wieso funktionieren die Stürmer hier nicht?

Negative Stimmung

Daher muss Sportchef Fredy Bickel zugeben: „Wir brauchen einen richtigen Knipser!“ Nachsatz: „Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht schon haben.“ Nur ist Pavlovic ständig verletzt. Und Alar völlig von der Rolle: „Es ist ein Wahnsinn, wenn man vergleicht, was er vorher getroffen hat“, leidet Bickel mit dem 28-Jährigen. Der wie so viele bei Rapid nicht funktioniert. Joelinton explodiert in Hoffenheim, sagt, dass „er sich in Deutschland leichter tut“. In Wien hatte er das Gefühl, „schnell an die Wand gestellt worden zu sein“.