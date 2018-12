Pöltl feiert mit Spurs zweiten Heimsieg in Serie

San Antonio revanchierte sich mit dem Sieg für die 105:139-Pleite vom vergangenen Dienstag. „Trotz vielen Ausfällen (neben den Langzeitverletzten waren gegen Utah auch Davis Bertans und Dante Cunningham nicht dabei, Anm.) haben wir in der ersten Hälfte vorne wie hinten exzellent gespielt und nach der Pause die Führung erfolgreich verteidigt“, analysierte Pöltl. Am Dienstag peilen die Spurs gegen NBA-Schlusslicht Phoenix Suns den dritten Erfolg in Serie an.