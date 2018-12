Führerscheinneuling schlittert in Fußgängergruppe

Ein 17 Jahre alter Führerscheinneuling hat sich in der Nacht auf Samstag in Vorarlberg betrunken hinter das Steuer seines Autos gesetzt und einen folgenschweren Unfall gebaut: Er schlitterte mit dem Wagen in eine 25-köpfige Fußgängergruppe, fünf Menschen wurden dabei erfasst, drei von ihnen mussten ins Spital eingeliefert werden.