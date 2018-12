Von welchem Planeten kommt Dortmunds Jadon Sancho?

Wahnsinn, was der 18-jährige Youngster von Borussia Dortmund beim 2:0 gegen Freiburg macht: Ein Dribbling, das in der Bundesliga absoluten Seltenheitswert hat, aber nicht nur in der Bundesliga auch in Brasilien. Die spanische „Marca“ titelte: „Von welchem Planeten kommst du, Jadon Sancho?“