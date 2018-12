Van der Bellen sagte Panda-Zwillingen Lebewohl

Der Abschied naht: Am Sonntag übersiedeln die beiden Pandazwillinge „Fu Ban“ und „Fu Feng“ vom Wiener Tiergarten Schönbrunn in die ursprüngliche Heimat ihrer Artgenossen nach China. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer ließen es sich am Samstag jedoch nicht nehmen, den beiden schwarz-weißen Fellknäuel persönlich Lebewohl zu sagen.