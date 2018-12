Zeugin filmte verheerenden Flugzeug-Crash in Alpen

Es war ein heißer Tag Anfang August im Schweizer Kanton Graubünden. Die 20 Insassen waren gerade an Bord der Oldtimermaschine am Rückweg eines zweitägigen Alpen-Rundflugs. Doch etwas ging schief. Die Ju-52, im Volksmund auch „Tante Ju“ genannt, stürzte an der Westflanke des Berges Piz Segnas auf 2540 Metern Höhe nahezu senkrecht in den Boden. Für die 17 Passagiere und drei Crew-Mitglieder kam jede Hilfe zu spät.