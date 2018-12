Die schockierendsten Promimomente 2018

Konvertiert

Die irische Sängerin Sinead O‘Connor schockierte ihrer Fans mit einem Video, auf dem sie verzweifelt von psychischen Problemen sprach. Sie sei alleine in einem Motel in New Jersey. „Niemand stehe ihr nahe“, erklärte sie. Wenig später gab sie bekannt, dass sie zum Islam konvertiert sei und ihren Namen in Shuhada Davitt geändert habe.