Wizz-Chef rechnet 2019 mit höheren Ticketpreisen

Im Schnitt kostet ein Wizzair-Ticket 40 Euro, angeboten würden diese aber bereits ab 14,99 Euro, so Gründer Jozsef Varadi. Doch diese Schnäppchenpreise werde es voraussichtlich nicht mehr allzu lange geben. So rechnet der ungarische Geschäftsmann bereits im Laufe des kommenden Jahres mit höheren Preisen.



Airline will kräftig ausbauen

Zwei weitere Maschinen sollen in Wien stationiert, 20 Piloten und rund 60 Flugbegleiter angestellt werden. Die Verbindungen sollen von 27 auf 32 aufgestockt werden, geflogen wird in 22 Länder, so Varadi.