Orban: „Juncker und Migranten schuld am Brexit“

Trotz der Erleichterung der EU-27 über die Brexit-Einigung mit London herrscht in Brüssel und in den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten keine Feierstimmung über den Ausgang des Sondergipfels am Sonntag. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz, der von einem „historischen, aber keinem guten Tag“ sprach, äußerte auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sein Bedauern über den baldigen Austritt der Briten aus der EU. Der Regierungschef nannte in einer Stellungnahme gegenüber dem ungarischen staatlichen Fernsehen zwei Hauptgründe für den Brexit: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Flüchtlingskrise.