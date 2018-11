Gerald Baumgartner neuer Trainer bei der SV Ried

Der Klubchef kündigte zudem an, die Strukturen zu ändern, damit Baumgartner die Aufgaben als Trainer und Sportchef in Personalunion ausüben könne. Unterstützung für den Neo-Coach gibt es durch den langjährigen Co-Trainer Schweitzer, der in der Spiel- und Spielerbeobachtung sowie in der Talenteförderung tätig sein wird.