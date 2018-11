„Max macht‘s möglich: Wir gehen auf Titel los“

Max Verstappen ist der Mann der Stunde in der Formel 1, zuletzt Dritter in Austin, Sieger in Mexiko und in Brasilien vom Überrundeten Ocon auf Platz zwei „gerempelt“. Der Grund für den Aufschwung bei den „Bullen“ ist für Marko klar: „Bezüglich mechanischem Grip und Traktion sind wir allen überlegen, dazu ist unser Auto sehr reifenschonend.“ Zudem hat Red Bull zuletzt immer gleich fürs Rennen abgestimmt. „Das Paket ist optimal, dazu kommen die sensationell fahrenden Verstappen und Ricciardo“, sagt Marko und glaubt, „dass wir in Abu Dhabi mit dem Hypersoft am besten umgehen können. Der Sieg ist nicht ausgeschlossen!“