Weltmeister Hamilton rast auch zur letzten Pole

Weltmeister Lewis Hamilton nimmt das letzte Saisonrennen der Formel-1-WM am Sonntag (14.10 Uhr/live ORF eins) in Abu Dhabi aus der Pole Position in Angriff. Der 33-jährige Engländer setzte sich am Samstag im Qualifying mit einem neuen Streckenrekord auf dem Yas Marina Circuit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas und Vizeweltmeister Sebastian Vettel im Ferrari durch.