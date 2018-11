NEOS bringen eigenes „Kopftuch“-Paket ein

NEOS-Paket mit zahlreichen Integrationsmaßnahmen

Die NEOS brachten am Donnerstag nun ein eigenes „Integrations- und Neutralitätspaket“ als Entschließungsantrag im Nationalrat ein: Gefordert werden darin zahlreiche Integrationsmaßnahmen, neben dem verpflichtenden zweiten Kindergarten auch ein Verbot religiöser Kleidungsstücke in Kindergärten und Schulen für Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Religionsmündigkeit - also das Recht, selbst über seine Konfessions- oder Religionszugehörigkeit zu entscheiden; Anm).