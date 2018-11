Ein Startplatz weniger: Großer Ärger beim ÖSV

Österreichs Skirennläufer Niklas Köck ist nach einer schweren Knieverletzung inklusive Kreuzbandriss auf dem Weg zurück. In Lake Louise am Wochenende kann der Tiroler wegen der neuen Starterfeld-Begrenzung bei den Herren aber nur als Vorläufer an den Start gehen, weil der ÖSV nur insgesamt zwölf Leute aufbieten darf. Was für mächtig Ärger im österreichischen Team sorgt.