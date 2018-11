Wirbel vor Parteitag: Alte SPÖ-Garde will bleiben

Nächster Ärger in der SPÖ: Nach der Debatte um das Gesetz für das Kopftuchverbot wird es in der SPÖ kurz vor dem Parteitag am Samstag nicht ruhiger. Zur Wahl zum Bundesparteivorstand stellt Wien beinahe idente Wahlvorschläge wie im Jahr 2016 - unter anderem die beiden Ex-Politikerinnen Renate Brauner und Sandra Frauenberger. Bei den Genossen sorgt das für Unmut. Da hilft auch die knappe Videobotschaft der designierten Parteichefin nichts mehr …