Faßmann: „Man sollte Antisemitismus ignorieren“

Nach dem Treffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit dem ungarischstämmigen US-Investor George Soros am Sonntag in Wien hatten unzählige Hasspostings im Netz die Runde gemacht. Bildungsminister Heinz Faßmann, der ebenfalls mit dem Milliardär zusammentraf, äußerte sich diesbezüglich in der „ZiB 2“ am Montagabend eher vage: „Man sollte Antisemitismus ignorieren“, so Faßmann zu den Einträgen.