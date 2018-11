„Extrem betrunken!“ Eklat um Curling-Olympiasieger

Bei der Veranstaltung in Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta hatten sich die angetrunkenen Curler am vergangenen Samstag kräftig daneben benommen. „Sie kamen raus zum Curlen und waren extrem betrunken. Sie zerbrachen Besen und pöbelten. Das war einfach inakzeptabel“, sagte Wade Thurber vom Organisationsteam in Red Deer dem TV-Sender CBS Sports. Es habe auch „Schäden in der Umkleidekabine“ gegeben, fügte er hinzu.