Kurios: Schicklgruber bei ÖFB-Sieg eingeschlafen?

Ist Josef „Pepi“ Schicklgruber etwa beim 2:1-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Nordirland eingeschlafen? Vom ÖFB-Tormann-Trainer ist ein Video mit hängendem Kopf und geschlossenen Augen aufgetaucht. Dieses wird nun vor allem in den sozialen Netzwerken zum amüsanten Gesprächsthema nach der Partie in Belfast.