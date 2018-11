Zverev lässt Djokovic bei ATP-Finals keine Chance!

Zverev wird sich in der Weltrangliste auf Position vier verbessern. Gegen den heurigen Gewinner von Wimbledon und der US Open zeigte er nur einmal Nerven. Nachdem er den ersten Satz gewonnen und auch im zweiten gleich mit einem Break vorgelegt hatte, unterlief ihm ein schwaches Aufschlagspiel mit zwei Doppelfehlern und zwei weiteren einfachen Fehlern. Er fing sich jedoch sogleich wieder und nahm Djokovic das dritte Aufschlagspiel in Folge ab. Auf dem Weg in das Finale hatte der zehn Jahre ältere Serbe kein Service-Game abgeben und nur zwei Breakbälle abwehren müssen. Zverev schlug aber wie gegen Federer exzellent auf und hielt überraschend auch in den langen Ballwechseln von der Grundlinie mehr als nur mit. Und plötzlich wirkte Djokovic, der seit Wimbledon 35 von 37 Matches gewonnen - und nie gegen einen Top-10-Spieler verloren - hatte, wieder menschlich und verletzlich.