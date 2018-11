Manager Franz Schiemer schmeißt bei SV Ried hin

Im Rahmen der Klausur der SV Ried in Geinberg hat Franz Schiemer dem Vorstand mitgeteilt, dass er seine Tätigkeit als SVR-Manager in der Winterpause nach einer geregelten Übergabe beenden wird. „Für den Verein ist nur dann im Winter ein echter Neustart möglich, wenn auch ich meine Position zur Verfügung stelle. Die positive Entwicklung der SV Ried ist mein zentrales Anliegen - daher werde ich bis zur bevorstehenden Winterpause meinen Abgang vorbereiten und meine Agenden geordnet übergeben“, so Schiemer.