6:0 & 6:1! Anderson schießt Nishikori in London ab

„Das war eines der besten Matches, die ich je gespielt habe“, freute sich Anderson noch auf dem Platz. „Ich habe vom Start weg einen tollen Rhythmus gefunden und den Druck auf ihn halten können. Man kann ein ganzes Jahr warten, um so ein Match zu spielen. Dass das hier gelungen ist, ist großartig“, jubelte der Südafrikaner, der in seinem letzten Gruppen-Spiel im Pool „Lleyton Hewitt“ am Donnerstag auf Roger Federer trifft.