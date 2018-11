Lebensgefahr! HSV-Fan stürzt in Aue von Tribüne

Dramatische Szenen spielten sich während und nach dem 3:1-Sieg des Hamburger SV gegen Aue (mit Dominik Wydra auf der Bank) am Samstag in der zweiten deutschen Bundesliga ab. Ein HSV-Fan war kurz vor Ende des Spiels vom Tribünen-Zaun rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Laut der deutschen Bild-Zeitung schwebt der Zuschauer in Lebensgefahr.