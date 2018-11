Ice Magic Linz - Eisskulpturen Ausstellung

14 internationale Künstler präsentieren im Volksgarten in Linz die von ihnen geschaffenen Eisskulpturen, die während einem interaktiven Rundgang Groß und Klein in Staunen versetzen werden. Mehr als 150.000 kg Eis wird in Form gearbeitet und mit stimmungsvoller Beleuchtung und Beschallung untermalt. Genießen Sie die interaktive, märchenhafte Eiswelt bei minus 6 Grad Celsius, wärmen sie sich mit einem Heißgetränk an der Eisbar und lassen Sie Ihre Kinder auf einer Rutsche aus purem Eis ein neues Abenteuer erleben.