Aus und vorbei: Die Promi-Trennungen des Jahres

Sie hat einfach kein Glück in der Liebe: Nach der gescheiterten Ehe mit Brad Pitt schien Jennifer Aniston mit Justin Theroux endlich wieder angekommen zu sein. Doch nach nur zweieinhalb Jahren Ehe gab das Hollywoodpaar heuer im Februar seine Trennung bekannt. „Es waren wirklich nur kleinere Sache, doch die haben sich am Ende zu einer großen Sache summiert“, erklärte der Schauspieler einige Monate später in einem Interview, wie es zur Entscheidung, die Ehe zu beenden, gekommen war. „Es war die wohl sanfteste Trennung, die es gibt, ohne dass der eine auf den anderen Wut verspürt hat.“ Und während Theroux schon kurz nach dem Liebes-Aus fröhlich zuerst mit Emma Stone, danach mit Laura Harrier turtelte, scheint die 49-Jährige ihr neues Singleleben aktuell in vollen Zügen zu genießen.