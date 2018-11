Comeback: Mayweather boxt gegen blonden Japaner

Der mehrfache Weltmeister Mayweather hatte zuletzt am 27. August des Vorjahres in Las Vegas gegen Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor geboxt und gegen den Iren einen Sieg durch technischen K.o. in der zehnten Runde gefeiert. Damals galten die Box-Regeln, was Mayweather sicherlich zum Vorteil war. Kassiert hat er rund 100 Millionen Euro, heißt es. Am 31. Dezember soll die Prämie für „Mr. Money“ ähnlich hoch sein. Ob der Superstar dann, so wie auf Instagram gezeigt, das Geld wieder in der Einkaufstasche mitsichträgt?